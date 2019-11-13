Esenler'de soygun girişiminde bulunan silahlı şüpheliyi vatandaşlar yakaladı (1)
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Esenler'de soygun girişiminde bulunan silahlı şüpheliyi vatandaşlar yakaladı (1)

Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA ESENLER'de silahlı bir şüpheli banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulundu.

13.11.2019 17:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:39
Esenler'de soygun girişiminde bulunan silahlı şüpheliyi vatandaşlar yakaladı (1)

Şahin BOZKURT/İSTANBUL ESENLER'de silahlı bir şüpheli banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulundu. Güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra, bankadaki paraları da alıp kaçan şüpheliyi sokakta vatandaşlar durdurdu. Vatandaşların yakaladığı, şüpheli etkisiz hale getirilerek, polise teslim edildi..

 


Kaynak: DHA
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