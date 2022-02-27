Esenler'de dönerciler birbirine girdi... Tekme ve yumrukların havada uçuştu - Haberler

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Esenler'de dönerciler birbirine girdi... Tekme ve yumrukların havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenler'de dönerciler birbirine girdi.

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenler'de dönerciler birbirine girdi... Tekme ve yumrukların havada uçuştu

İSTANBUL - Esenler'de 2 döner dükkanı sahibi arasında çıkan kavga büyüyerek caddeye taşındı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bir kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Esenler Çinçin Deresi Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 döner dükkanı sahibi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme tokatlı kavgada bir kişi bıçaklandı. Olay cadde üzerinde korkuya neden olurken, kavgayı çevredeki kişiler güçlükle ayırabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Esenler'de dönerciler birbirine girdi... Tekme ve yumrukların havada uçuştu

Esenler'de dönerciler birbirine girdi... Tekme ve yumrukların havada uçuştu

Esenler'de dönerciler birbirine girdi... Tekme ve yumrukların havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - 3. Sayfa

Esenler, Polis, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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