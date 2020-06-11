Esenler'de bir kişi silahla yaralandı Esenler'de silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenler'de silahla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Bayram Veli Caddesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Hüseyin Ş'yi silahla ateş ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sol bacağından yaralanan Hüseyin Ş'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA