Esenler'de bir binanın yanan çatısı itfaiye ekiplerince söndürüldü
Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
18.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:13
Esenler'de 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Mahallesi 58. Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada hasar oluştu.
Kaynak: AA