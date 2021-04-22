Esenler'de ablasının boğazını kesen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
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Esenler'de ablasının boğazını kesen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Esenler'de ablasının boğazını kesen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenler'de ablasının boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen şüpheli Kemal B.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Esenler'de ablasının boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen şüpheli Kemal B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Kemal B. cinayeti, ablasının 20 yaş küçük sevgilisiyle evlenmek istemesi yüzünden işlediğini iddia etti.

Esenler'de Yıldız Gül (38), yol kenarında boğazından bıçaklanmış halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi olarak kardeş Kemal B. Bursa'ya dönmek üzereyken şehirlerarası otobüste polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınmıştı. Adliyede savcılığa çıkarılan cinayet zanlısı, 'kardeşi kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, 'kardeşi kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cinayet zanlısı Kemal B.'nin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade ortaya çıktı.

"Ablamı korkutmak amacıyla bıçak aldım"

Kemal B., "Ablam geçmiş yıllarda ilk evliliğini yapmıştı. Bu evlilikten 2 çocuğu oldu. Sonra ablam çocuklarını da alarak İstanbul'a yerleşti. Bizim de irtibatımız koptu. Ablam sonra ikinci evliliğini de yaptı. Bu evliliğinden de 2 çocuğu oldu. Bir buçuk yıl önce ikinci evliliğinde de sorun yaşayınca ablam Bursa'ya yanımıza geldi. Bir hafta 10 gün bizde kaldı sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'a döndü. Ablam bana sevgilisi olduğunu söyledi. Ben en başından beri sevgilisinin yaşının çok küçük olduğunu ve böyle bir ilişkinin olmayacağını söylüyordum. Olay günü de bu konuyla ilgili tartışmaya başladık. Yaklaşık bir saat evde oturduk sonra ablam telefoncuda işinin olduğunu benim de gelmemi söyledi. Evden çıkarken yanıma bıçak aldım, gerekirse ablamı korkutmak amacıyla" dedi.

"Ablamı öldürdüğüm için pişmanım"

Olay anını anlatan Kemal B., "1 saat yürüdük, çok fazla yağmur yağıyordu. Sigara içmek için bir duvarın kenarında durduk, bir yandan da bu meseleyi konuşuyorduk. Ablam bana 'İstediğimle birlikte olurum, kimse karışmaz' dedi. Allah belanı versin diyerek ablama bir tokat attım. O da benim kafama vurup, bana küfür ve hakaretler etti. Ben tam giderken kafama bir kere daha vurdu. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde ablam yerde yüzüstü yatıyordu. Kanın aktığını gördüm. O an yakalanmamak için ablamın telefonunu, cüzdanını ve bıçağı yanıma alıp, kaçtım. Ara sokakta telefonu kırıp attım. Bıçak da koşarken üzerimden düşmüş. Cüzdanı da hatırlayamadığım bir yerde fırlatıp attım. Ablamı öldürdüğüm için pişmanım. Ablam ben kaçarken yaşıyor muydu bilmiyorum ama ona eziyet çektirme amacım yoktu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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