Son dakika haberi! ESENLER'DE 20 BİN LİRALIK FARLARI SANİYELER İÇİNDE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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Son dakika haberi! ESENLER'DE 20 BİN LİRALIK FARLARI SANİYELER İÇİNDE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

11.02.2021 16:04 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:15
Son dakika haberi! ESENLER'DE 20 BİN LİRALIK FARLARI SANİYELER İÇİNDE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Son dakika gelişmesine göre ESENLER'de bir otomobilin yaklaşık 20 bin TL değerinde olduğu bildirilen farları saniyeler içinde çalındı.

ESENLER'de bir otomobilin yaklaşık 20 bin TL değerinde olduğu bildirilen farları saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık Kemer Mahallesi Şehit Mustafa Dündar Caddesi üzerinde 9 Şubat'ta gerçekleşti. Olay yerine başka bir araçla gelen 2 kişi, 27 saniyede park halinde bulunan otomobilin farlarını çalarak kaçtı. Polis geldikleri araçla kaçan şüphelileri arama çalışmalarını sürdürüyor. Otomobilin sahibi Mehmet Ali Uzun,  "Saat 17.00 sıralarında kızımı kreşten aldım aracımı park ettim. 23.15 gibi devriye gezen polis arkadaşlar aradı. 'Araç size mi ait?' diye. Ben direkt arabamın yanına geldim. Baktım tamponu sökmüşler farları götürmüşler. Bayağı hasar vermişler arabaya. Farlar toplam 20 bin lira, tamponla beraber servisin bana verdiği miktar 25 bin lira. 25 bin lira bir değer kaybı oluştu aracımda. Olay günü karakola ifade verdim, şikayetçiyim." dedi.

- İstanbul

Son dakika haberi! ESENLER'DE 20 BİN LİRALIK FARLARI SANİYELER İÇİNDE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! ESENLER'DE 20 BİN LİRALIK FARLARI SANİYELER İÇİNDE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! ESENLER'DE 20 BİN LİRALIK FARLARI SANİYELER İÇİNDE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! ESENLER'DE 20 BİN LİRALIK FARLARI SANİYELER İÇİNDE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberi! ESENLER'DE 20 BİN LİRALIK FARLARI SANİYELER İÇİNDE ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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