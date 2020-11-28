Esendere Belde Belediyesi köy okulunu onardı
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Esendere Belde Belediyesi köy okulunu onardı

28.11.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:32
Esendere Belde Belediyesi köy okulunu onardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, köy okulunun tadilatını yaparak yeni bir görünüme kavuşturdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, köy okulunun tadilatını yaparak yeni bir görünüme kavuşturdu.

Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da çalışmalar yapıyor.

İlçeye yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy Köyü İlk ve Ortaokulu'nun dış cephesinin sıvasının döküldüğünü ve camlarının kırık olduğunu farkeden Büyüksu, okulun onarılması için çalışma başlattı.

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Bu kapsamda, okulun dış cephesini rengarenk boyatan Büyüksu, kırık camları da yenileyerek öğrencilerin daha güzel bir ortamda ders yapmalarına olanak sağladı.

Büyüksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı çocuklara yapılan katkıların büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini ifade eden Büyüksu, "Gerek görev sınırlarımız içerisinde olan okullara gerekse de belde sınırları dışında olan okullara sahip çıktık, destek olduk. Okullarımıza destek vermeye de devam edeceğiz. Hiç bir okulun, hiçbir öğrencinin talebini bugüne kadar geri çevirmedik. Bundan sonra da inşallah yanlarında olacağız. Okulumuz öğrencilerimiz için hayırlı olsun." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da okulu ziyaret ederek, Başkan Büyüksu'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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