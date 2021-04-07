Eşek sütü ve inci tozu sabunlarına pandemide talep arttı

GAZİANTEP'te, inci tozu ve eşek sütünden tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle elde edilen sabun üretimi, 150 yıldır sürdürülüyor.

GAZİANTEP'te, inci tozu ve eşek sütünden tamamen doğal ve geleneksel yöntemlerle elde edilen sabun üretimi, 150 yıldır sürdürülüyor. Doğal yöntemlerle hazırlanan sabuna, hijyen kurallarına daha çok dikkat edilen koronavirüs döneminde talebin arttığı belirtildi.

Nizip ilçesinde, 150 yıldır üretimi yapılan sabunlar sıcak kaynatma usulü ile yapılıyor. Yaklaşık 20 farklı çeşidi olan sabunlardan kuruyan cilde iyi geldiği öne sürülen eşek sütü ile saçları güçlendirdiği iddia edilen inci tozundan sabunlar ilgi görüyor. Büyük kazanlarda bitkisel yağların ve kostik ismi verilen sodyum hidroksitin karışımıyla elde edilen sıvı, çalışanlar tarafından açık alanda ilk önce soğukta donduruluyor. Donan sıvı kubbe şeklinde dizilip, 6 ay boyunca kurumaya bırakılıyor. 6 ay sonunda ortaya çıkan sabun Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine gönderiliyor.

'SABUNLARIN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ TÜKETİLMESİNİ DE ARTIRDI'Sabun çeşitlerinde eşek sütü ve inci tozu gibi çeşitlerin olmasının ilgiyi artırdığını dile getiren sabun üreticisi Halil Ünal , şunları söyledi: "Son zamanlarda doğal ürünlerin tümüne sayacak olursak yenilen, içilen, sürülen tüm ürünlerde doğallığa dönüş arttı. Sabun tüketimi her geçen gün eskiye nazaran kullanımı artıyor. Pandemi genel temizliği artırdı. İnsanların tamamı kullandıkları malzeme sıvı sabunlar, katı sabunlar, doğal sabunlar bunlardan hangisi olursa olsun insanların temizlik alışkanlığını artırdı. Sabunluk yağlara ilaveten keçi sütü, eşek sütü, inci tozlu sabunların çeşitlendirilmesi tüketilmesini de artırdı. Bazı ürünlerin çoğunda mesela kilosu 1000 TL olan yağın sabunu yaklaşık 15 TL'ye satılıyor. Bu ürünlerde sadece onun ismi onun esansı veya özü kullanılıyor. Üretilen eşek sütlü sabun kadar eşek sütü bulmak mümkün değil hatta dünya da mümkün değil o kadar eşek sütü yok."'SICAK SABUN ÜRETİMİ YAPIYORUZ'Nizip'te yıllardır sabun üretimi yapan Halil Ünal, ürünün yapım aşamasını şöyle anlattı:

İki çeşit sabun hazırlama çeşidinin olduğunu fakat Nizip'te genelde sıcak sabun yapımının tercih edildiğini ifade eden Ünal, sabun yapımı usul olarak normalde iki çeşittir. Biri sıcak sabun ikinci ise soğuk ikisi de yağlardan yapılır. Bu sabunlar bitkisel ve hayvansal yağların tümünden yapılabilir. Bizim Nizip'te genelde sıcak sabun usulüyle kaynatılarak kullanılır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI