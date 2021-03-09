Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı

09.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:58
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, doğum sırasında annesi ölen oğlağa eşek annelik yapıyor.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, doğum sırasında annesi ölen oğlağa eşek annelik yapıyor.

İlçeye bağlı Köseceli beldesinde besicilik yapan Ali Şahin'in (45) gebe keçisi, doğumun ardından öldü. Şahin, annesi ölen yavru oğlağa biberonla süt vermeye çalıştı. Biberondaki sütü kabul etmeyen oğlağı koyunlar da emzirmedi. Ancak, bir süre sonra oğlak, eşeğin memesinden süt emmeye başladı. Bu durumu görünce şaşkınlık yaşayan Şahin, "Oğlağımız doğumda annesini kaybetti. Emzirmek için biberondaki sütü kabul etmiyor. Diğer, koyunlarımız da oğlağı emzirmedi. En son eşeğin sütünü içti ve bu durum bizi şaşkına çevirdi" dedi.Şahin, evlerinin maskotu haline gelen ve 'öksüz' adını verdikleri oğlağı eşeğin yanına götürerek beslenmesini sağlıyor.


Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı
Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şevket Çoruh Serdar Ortaç Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Can Bartu Ali Şansalan Mete Kalkavan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşeğin oğlağa annelik yapması şaşırttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:12:19. #1.15#
title