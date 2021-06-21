Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü
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Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 7 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Bara ve İhsim köylerine saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan Bara ve İhsim köylerine saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin, İdlib'in güneyinde yer alan Bara ve İhsim köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Ahmet, saldırıda Bara'da 2, İhsim'de 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yaralanan 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Esed rejim güçleri, sabahın erken saatlerinde İdlib'in güneyindeki İhsim, Meşşun, Mastuma, Sfohin, Filyfil, Kensafra ve Belyun köylerine topçu saldırısı düzenledi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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