Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırılarında 1 sivil öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırılarında 1 sivil öldü

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırılarında 1 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib ilinin güneyindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib ilinin güneyindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü, 10 sivil yaralandı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de sivil yerleşimleri bombalamaya devam ediyor.

Rejim güçleri, sabah saatlerinde İdlib'in güneyindeki Keferlete, Beynin, Keferavid, Fileyfil, Sfohin, Deyir Sünbül, Merayen ve Mağara köylerini karadan karaya atış yapan silahlarla hedef aldı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) İdlib Medya Sorumlusu Firas Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keferlete'ye yapılan saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi.

Halife, saldırıların ardından sivil savunma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Yaralılar arasında 2 çocuk var, bir de ağır yaralı bir sivil var. Yaralılar sağlık merkezlerine nakledildi." dedi.

Rejim güçlerinin önceki gün İdlib'in İblin köyüne gerçekleştirdiği saldırıda da 6 sivil hayatını kaybetmiş, 13 sivil yaralanmıştı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırılarında 1 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırılarında 1 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırılarında 1 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırılarında 1 sivil öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

Erdoğan: 'Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü çabayı...
Erdoğan: "Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü çabayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'nin sınırlarımıza yakın bölgelerinin önemli kısmını güvenli hale getirdik.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin sınırlarımıza yakın bölgelerinin önemli kısmını güvenli hale getirdik."
Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
Son dakika haberi! Yemen'deki Husiler Marib kentine füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırılarında 1 sivil öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 12:42:15. #1.14#

title