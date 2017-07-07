Esder Genel Başkanı Mahmut Çelikus Açıklaması

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Türkiye'deki Suriyelilerin kurdukları 5 bine yakın şirket ile ülke piyasasına 666 milyon lira katkı sağladığını açıkladı.



ESDER Genel Başkanı Çelikus, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili çıkan olumsuz haberleri teessürle takip ettiklerini vurguladı. Münferit olayların büyütülerek Türk-Suriyeli çatışmasının körüklenmek istendiğine dikkat çeken Çelikus, kamuoyunda kimi kişilerce Suriyelilerin 'dilenci, asalak ve üretmeyen kişiler' olarak lanse edildiğini ifade etti.



"Kardeşlerimize yardım etmemiz hem insani hem de İslami olarak vazifemizdir. Yaratılan her kulun rızkını da Allah taksim etmektedir" diyen Çelikus, Anadolu'nun bir ana kucağı gibi Balkanlardan, Kafkaslardan, Türk Cumhuriyetlerinden göç edenleri yüzyıllardır bağrına bastığını belirterek, bu göçlerin her türlü sıkıntıya rağmen Türkiye'yi ekonomik ve kültürel yönden beslediğini kaydetti. Çelikus, göçlerden önce metal, mobilya ve taş işçiliği gibi ağır işlerde çalışacak çırak ve kalfa bulmakta bir hayli zorlanan sanayi, atölye ve KOBİ'lerde Suriyeli gençlerin çalıştıklarına dikkat çekerek, "Biz esnaf-sanatkarlar ve özellikle KOBİ'ler olarak Suriyelilerin ülkemize vermiş olduğu katkılardan son derece memnunuz. Suriyeli kardeşlerimiz bu tip provokasyonlara kapı açacak davranışlardan uzak durmaları ve Türk kültürüne adaptasyon konusunda özverili davranmalarını rica ediyoruz. Hükümet ve STK'ların da Suriyelilerin uyumunda ve eğitiminde gayretlerinin artarak devam etmelerini talep ediyoruz. ESDER olarak bu konuda her türlü çalışmanın içindeyiz ve çalışmalarımız artarak devam edecektir" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA