Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu

1993 yılında çatı katında öldürülen Kolombiyalı kartel lideri Pablo Escobar'ın yeğen Nicolas Escobar, amcasına ait evde duvar içindeki gizli bölmeye saklanmış 18 milyon dolar buldu. Ancak paraların tamamı çürümüş haldeydi.

Birçok dizi ve filme konu olan Kolombiyalı kartel lideri Pablo Escobar'ın yeğeni Nicolas Escobar, beş yıldır yaşadığı kartel lideri amcasının Kolombiya Medellin'deki evinin duvarında yaklaşık 18 milyon dolar buldu.

HEPSİ ÇÜRÜMÜŞ HALDEYDİ

Plastik poşetlere saklanmış paranın yanı sıra bir altın kalem, uydu telefonları, daktilo, bir kamera ve bir de tab edilmemiş bir rulo fotoğraf duvarın içindeydi. Yeğen Escobar, daha önce de alışılmadık yerlerde ve zulalarda para bulmuştu ancak hepsi çürümüş haldeydi.

DÜNYANIN 17. ZENGİNİYDİ

1993'te Amerika destekli bir operasyonda memleketi Medellin'deki bir çatı katında öldürülen Pablo Escobar, Forbes dergisine göre 25 milyar doları bulan servetiyle dünyanın 17. zenginiydi. Escobar'ın başında olduğu Medellin Karteli, 1980'lerde dünyada tüketilen kokainin yüzde 80'ini piyasaya sürüyordu.