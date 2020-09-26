Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu
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Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu

26.09.2020 13:06 | Son Güncelleme: 26.09.2020 13:35

1993 yılında çatı katında öldürülen Kolombiyalı kartel lideri Pablo Escobar'ın yeğen Nicolas Escobar, amcasına ait evde duvar içindeki gizli bölmeye saklanmış 18 milyon dolar buldu. Ancak paraların tamamı çürümüş haldeydi.

Birçok dizi ve filme konu olan Kolombiyalı kartel lideri Pablo Escobar'ın yeğeni Nicolas Escobar, beş yıldır yaşadığı kartel lideri amcasının Kolombiya Medellin'deki evinin duvarında yaklaşık 18 milyon dolar buldu.

HEPSİ ÇÜRÜMÜŞ HALDEYDİ

Plastik poşetlere saklanmış paranın yanı sıra bir altın kalem, uydu telefonları, daktilo, bir kamera ve bir de tab edilmemiş bir rulo fotoğraf duvarın içindeydi. Yeğen Escobar, daha önce de alışılmadık yerlerde ve zulalarda para bulmuştu ancak hepsi çürümüş haldeydi.

Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu

DÜNYANIN 17. ZENGİNİYDİ

1993'te Amerika destekli bir operasyonda memleketi Medellin'deki bir çatı katında öldürülen Pablo Escobar, Forbes dergisine göre 25 milyar doları bulan servetiyle dünyanın 17. zenginiydi. Escobar'ın başında olduğu Medellin Karteli, 1980'lerde dünyada tüketilen kokainin yüzde 80'ini piyasaya sürüyordu.

Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu
Haber Yorumları (4)
PABLO ESCOBAR: bir gün tekrar dünyaya gelirsem veya dirilirsem kokain işini türkiyede yapacam
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
VATANDAŞ: BAZI İNSAN NEFSİNE PARA KAZANÇ HOŞGELİYOR AMA HELAL OLMADIKTAN SONRA HAYRIDA OLMUYOR ESCOBAR BÜSÜRÜ İNSANIN AHINI ALMIŞ CAN YAKMIŞ ONA DA BUSALTANAT YAR OLMADIIIIIIIIIIIIII
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HAKANOZ: Dünyada bazı insanlara istemedikleri kadar ultra çok kazanç geliyor, süper para miktarları içinde yüzüyorlar sanki. Tanrı bize de var böyle bolluk bereket, bizde duvar içlerine, herbir yere para bulyonları koyalım.
Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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