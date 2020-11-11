Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı! Şantaj yaptığı kişilerin paralarına konan şüpheli yakayı ele verdi
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Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı! Şantaj yaptığı kişilerin paralarına konan şüpheli yakayı ele verdi

11.11.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:59

Başkentte, internette eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden tanıştığı kişilerin para ve bazı eşyalarını, silah zoruyla tehdit ederek alan şahıs 200 güvenlik kamerasının incelenmesi sonrasında yakalandı. Şahsın, çaldığı paralarla kendisine lüks bir ev tuttuğu öğrenildi.

Eşcinsellere yönelik internet sitesi profilinde 20'li yaşlarda genç bir erkek izlenimi veren zanlının, arkadaşlık kurduğu Ü.G, Ü.Y. ve E.T'ye profildeki gencin ağabeyi veya kuzeni olduğunu söyleyerek korkuttuğu ve silah zoruyla paraları ile bazı eşyalarını aldığı belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine, internetten arkadaşlık kurmak bahanesiyle tanıştığı eşcinsel eğilimli kişileri buluştukları adreslerde silah zoruyla tehdit ettiği ve bazı eşyalarını gasbettiği öğrenilen zanlının yakalanması için harekete geçti.

200 GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 200 güvenlik kamerasından saatlerce görüntü izleyerek gasp olaylarını gerçekleştirdi belirlenen İ.T'nin kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Ekipler, İ.T'yi belirlenen adrese geldiği sırada gözaltına aldı.

KİMLİKLERİNİN AÇIĞA ÇIKMASINI İSTEMEDİKLERİ İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Polise verdiği ifadede suçunu kabul eden zanlının, gasbettiği kişilerden temin ettiği maddi kazançla İncek semtinde lüks bir ev kiraladığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Gasp mağdurlarının sayıca daha çok olduğu ancak kimliklerinin açığa çıkmasından endişe ettikleri için şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı! Şantaj yaptığı kişilerin paralarına konan şüpheli yakayı ele verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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