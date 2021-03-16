ESBALDER'de yeni yönetim kadrosu belirlendi
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ESBALDER'de yeni yönetim kadrosu belirlendi

16.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:59
ESBALDER'de yeni yönetim kadrosu belirlendi

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nin (ESBALDER) 2'inci olağan genel kurulu toplayarak yeni yönetim kadrosunu seçti.

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği'nin (ESBALDER) 2'inci olağan genel kurulu toplayarak yeni yönetim kadrosunu seçti.

Taşbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen genel kurulda dernek yeni başkanını seçti. Derneğin bir önceki başkanı Osman Demirtaş'ın sağlık sorunları nedeniyle görevi Yasin Başaran'a devretmişti. Geçtiğimiz günlerde toplanılan kurulla birlikte yapılan seçimde tek aday olan Yasin Başaran, salonda bulunan 76 üyenin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Tamer Takıl, Zafer Demir, Ali Bilgiç, Ersoy Aktay, Talat Gürcan ve Yüksel Söyleyen gibi genç yönetim kadrosuyla dikkat çeken Yasin Başaran, hedeflerinden bahsetti. Başaran; "Bir önceki yönetime teşekkürlerimi sunarım. Kurduğumuz yönetim kadrosunun yaş ortalaması 39'dur. Hedefimiz genç, dinamik bir ekip ile amatör ve sportif balıkçılıkta ESBALDER ismini bir marka haline getirmek olacaktır. Bu hedef için gerekli olan öncelikle diğer şehirlerde ve ulusal düzeyde yapılan yarışmalarda sportif başarıyı getirecek ve ekiplerimizi hazırlayarak kupaları Eskişehir'imize kazandıracağız. ESBALDER'in birbirinden değerli üyelerinin, Eskişehir'i diğer şehirlerde başarı ile temsil edeceklerinden eminim" ifadelerini kullanarak başarıyı hedeflediklerinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR

ESBALDER'de yeni yönetim kadrosu belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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