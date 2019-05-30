Esat Yontuç'tan Acun Ilıcalı'nın doğum gününe özel paylaşım
50 yaşına giren Acun Ilıcalı'nın yakın dostu Esat Yontuç, arkadaşının doğum gününü özel bir paylaşımla kutladı.
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, 50 yaşına giren yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın doğum gününe özel bir paylaşım yaptı.
YILLAR ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Acun Ilıcalı'nın aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Esat Yontuç, arkadaşıyla olan yıllar önceki fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı.
"İYİ Kİ VARSIN"
Yontuç, Ilıcalı ile olan paylaşımının altına "Bak gerçekten burada senden 24 gün büyük duruyorum biraz da ödem var. Ama küçüğüm de olsan iyi ki varsın iyi ki doğmuşsun daha nice doğum günlerimize inşallah...." notunu düştü
YORUMLAR (3)
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ben en yakın arkadaşıyım hayatımı kurtardım onun sayesinde görevim ne ?iyi görünüp sevgisini kaznmak ters düşmemek onla, vazifem köşeyi dönmek suratımada tükürse sesimi çıkarmam ben alıştım böyle yaşamaya acunla beraber dünyayı dolaşıyorum yeme bedava içme bedava derdim yok tasam yok üstünede bi sürü para kazanıyorum çok ballıyım tek görevim acuna iyi görünüp palyaçoluk yaparak onu güldürmek kapısında bekliyim yeterki bırakmasın beniCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Şu acn batsada kurtulsak şımarık herifCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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esat sende onun yanında dolana dolana köşeyi döndün işte hem geziyon hem para kazanıyon ohhhh ne güzel vasfın ney??? acunun arkadaşı olmak:))))Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır