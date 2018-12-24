Esat Altungün, MHP'yi Ziyaret Etti

AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Aday Adayı ve eski Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kuşadası ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Çalışma arkadaşlarıyla birlikte MHP Kuşadası ilçe teşkilatını ziyaret eden Altungün'ü MHP Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar ile partililer karşıladı. MHP'liler yakın ilgisiyle karşılaşan Altungün, gösterilen ilgiye teşekkür ederek,"31 Mart yerel seçimlerinde Kuşadası'nda Cumhur ittifakının başarılı olması için elbirliği içinde gece gündüz çalışacağız. Hedefimiz hükümetin gücüyle Kuşadası'nın kronikleşen sorunlarını çözmek, Kuşadası'nın ayağındaki prangaları kırmak. İlçe Başkanımız Mustafa Bayraktar ve MHP'li dostlarımızın gösterdiği ilgiye ve verdiği desteğe teşekkür ediyorum"dedi. MHP Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar ise Altungün'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yerel seçimlerde Kuşadası'nın makus talihini değiştirmek için 31 Mart yerel seçimlerinin bir fırsat olduğunu söyledi. Ziyaret sırasında partililerle sohbet eden Altungün, yerel seçimlere yönelik soruları da içtenlikle cevapladı. - AYDIN

Kaynak: İHA