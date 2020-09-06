Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Aydın'da bir kadın eşarpla kendisini pencere korkuluklarına asarak intihar etti. Eşinin cansız bedenini gören koca ise sinir krizi geçirerek kendisini bıçakladı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emiray D. (27), eşarpla kendini pencere korkuluklarına asarak intihar etti. KENDİSİNİ EŞARPLA PENCERE KORKULUĞUNA ASTI Olay, Nazilli'nin Turan Mahallesi 356/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emiray D. (27), kendini eşarpla pencere korkularına astı. EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRİP KENDİNİ BIÇAKLADI Eşini o halde bulan Tarık D. sinir krizi geçirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden kendini keserek yaraladı.Gece saat 02.00'de sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri Emiray D'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonrası Emiray D'nin cesedi morga kaldırıldı. Kendini yaralayan Tarık D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA