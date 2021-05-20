Esaretten özgürlüğe! Suriye'de tutuklanan iş insanı Vakkas Orhan 10 yıl sonra Türkiye'ye döndü
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Esaretten özgürlüğe! Suriye'de tutuklanan iş insanı Vakkas Orhan 10 yıl sonra Türkiye'ye döndü

Esaretten özgürlüğe! Suriye'de tutuklanan iş insanı Vakkas Orhan 10 yıl sonra Türkiye'ye döndü
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'ye ticaret yapmak için gittiği 2011 yılında çeşitli iddialarla tutuklanan Türk iş insanı Vakkas Orhan, aradan geçen 10 yılın ardından ülkesine ve memleketine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Adıyaman'da ısıtma sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan ve 2011 yılında Suriye'ye ticaret için giden Vakkas Orhan'ın hayatı, iç savaşın ardından kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle kabusa döndü.

TEK KİŞİLİK HÜCREDE KALDI

Tutuklandıktan sonra Halep'teki bir cezaevine konulan ve bir süre tek kişilik hücrede de kalan Orhan, yaklaşık 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

Hatay'da, 18 Mayıs'ta Türk yetkililere teslim edilen Orhan, dün Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesiyle buluştu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Orhan'ı, evinde eşi Ayşe Orhan, kızı, oğlu, torunları ve akrabaları karşıladı. Yıllar sonra gerçekleşen kavuşmada duygusal anlar yaşandı, Orhan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Esaretten özgürlüğe! Suriye'de tutuklanan iş insanı Vakkas Orhan 10 yıl sonra Türkiye'ye döndü

"35 KİLOYA KADAR DÜŞTÜM"

Suriye'de çok kötü şartlar altında kaldığını söyleyen Orhan, " "Gitmeden önce 80 kiloydum, orada 35 kiloya kadar düştüm. Allah'a hamdolsun şu an son derece iyiyim, çok sevinçliyim" dedi.

"EŞİM İŞ İÇİN GİTTİ, BUNU HAK ETMEDİ"

Ayşe Orhan ise eşine sağ salim kavuştuğu için çok sevinçli olduğunu belirtti. Eşini hapse atanların hak ettiğini bulmasını istediğini söyleyen Orhan, "10 yıllık hasret sona erdi" diyen Orhan, "Eşim iş için gitti, bunu hak etmedi. Allah, ona bunu yapanların da yanına koymasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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