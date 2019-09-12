Esaretin Bedeli'nin yönetmeni: Filmimin Godfather'ı geçip Imdb'de 1 numara olması şaşırtıcı

12.09.2019 20:00

Imdb internet sitesinin listesinde tüm zamanların en iyi filmi olarak gösterilen Esaretin Bedeli'nin (The Shawshank Redemption) yönetmeni Frank Darabont, filminin bu listede zirvede yer almasına şaşırdığını söyledi.



Sinema ve televizyon dünyasıyla ilgili dünyanın en büyük veri tabanına sahip olan Imdb internet sitesinde Esaretin Bedeli 9.2 puanla Baba (Godfather), Yüzüklerin Efendisi, Schindler'ın Listesi ve Yurttaş Kane gibi dev bütçeli yapımların önünde yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle