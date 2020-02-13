Esad rejimine ait helikopterin vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı
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Esad rejimine ait helikopterin vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı

Suriye'nin İdlib kentinde 2 gün önce Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.

13.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:12
Esad rejimine ait helikopterin vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı

'nin kentinde 2 gün önce Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.

İdlib'in ilçesi yakınlarında 11 Şubat'ta Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Hava savunma füzesi ile vurulan helikopterin düşmesi sonucu iki pilot ölmüştü.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Esad rejimine ait helikopterin vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı
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