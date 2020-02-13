Esad rejimine ait helikopterin vurulma anının görüntüleri ortaya çıktı
Suriye'nin İdlib kentinde 2 gün önce Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.
Suriye'nin İdlib kentinde 2 gün önce Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.
İdlib'in Serakib ilçesi yakınlarında 11 Şubat'ta Esad rejimine ait helikopterin muhalifler tarafından düşürülme anının görüntüleri ortaya çıktı.
Hava savunma füzesi ile vurulan helikopterin düşmesi sonucu iki pilot ölmüştü.
(Hamad Alnajjar/İHA)