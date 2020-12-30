Esad rejimi Hama'ya saldırdı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esad rejimi Hama'ya saldırdı: 4 yaralı

30.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:05
Esad rejimi Hama'ya saldırdı: 4 yaralı

Suriye'de Esad rejiminin Hama çevresinde gerçekleştirdiği füze saldırısında 4 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejiminin Hama çevresinde gerçekleştirdiği füze saldırısında 4 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi Hama kentinin çevresinde bulunan Zayzun köyünde füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 4 sivilin de yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan sivillerin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Köyde bazı araçlar kullanılmaz hale geldi. Tarım arazilerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Esad rejimi Hama'ya saldırdı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Mehmet Nuri Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülben Ergen Demet Akalın Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan
Spor Ryan Babel Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esad rejimi Hama'ya saldırdı: 4 yaralı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 14:08:59. #1.14#
title