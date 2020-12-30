Esad rejimi Hama'ya saldırdı: 4 yaralı

Suriye'de Esad rejiminin Hama çevresinde gerçekleştirdiği füze saldırısında 4 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi Hama kentinin çevresinde bulunan Zayzun köyünde füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 4 sivilin de yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan sivillerin sağlık durumunun kritik olduğu aktarıldı. Köyde bazı araçlar kullanılmaz hale geldi. Tarım arazilerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı