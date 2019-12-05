Eş cinsel olduğundan şüphelendiği oğlunu otoban kenarına bırakan baba gözaltına alındı

05.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:43

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde bir kişi eş cinsel olduğundan şüphelendiği çocuğunu "Bundan sonra kendine başka bir aile bul" diyerek otoban kenarına terk etti. Polis, çocuklarını ihmal ettiği gerekçesiyle babayı gözaltına aldı.



Florida'nın Haines şehrinde meydana gelen olayda Evenaud Julmeus adlı baba, oğlunun cep telefonunda eş cinsellikle alakalı bazı müstehcen görüntüleri izlerken yakaladı. Bunun üzerine sinirlenen Julmeus oğluyla tartıştı ve 13-16 yaşları arasında olduğu tahmin edilen çocuğuna bazı eşyalarını toplayıp arabaya binmesini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle