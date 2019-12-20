Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'ten kupa değerlendirmesi
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Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'ten kupa değerlendirmesi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile eşleşmeleriyle ilgili olarak, "Kupada takımımızı çok fazla zorlamadan devam edebildiğimiz kadar edeceğiz.

20.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:45

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, Ziraat son 16 turunda ile eşleşmeleriyle ilgili olarak, "Kupada takımımızı çok fazla zorlamadan devam edebildiğimiz kadar edeceğiz." dedi.

Hüseyin Üneş, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 'nda gerçekleştirilen son 16 turu kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kupaya 3. turda dahil olduklarını hatırlatan Üneş, "Biz 3. turda Edirnespor, 4. turda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve 5. turda da Bursaspor'u geçtik. Bu turda da Beşiktaş ile eşleştik. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir maçlar olacak. Asıl hedefimiz TFF 1. Lig'i ilk iki sırada tamamlayıp, Süper Lig'e geri dönmek. Öncelliğimiz kesinlikle lig. Kupada da takımımızı çok fazla yormadan, zorlamadan devam edebildiğimiz kadar edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

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: Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'ten kupa değerlendirmesi
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