Erzurumlu minikler kumbaralarında biriktirdikleri paraları Filistinli çocuklara bağışladı

Erzurum'da, 4-6 yaş aralığındaki Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'deki çocuklara bağışladı.

Erzurum'da, 4-6 yaş aralığındaki Kur'an kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Filistin'deki çocuklara bağışladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uzaktan eğitim gören 4-6 yaşlarındaki Erzurum İmam Hatipler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bünyesindeki Kur'an kursu öğrencileri, bir süre önce başlattıkları "Filistin'e umut ol" kampanyası kapsamında kumbaralarında biriktirdikleri paralar ve Ramazan Bayramı harçlıklarını, hocaları eşliğinde Yakutiye İlçe Müftülüğüne getirdi.

Minik yürekler, harçlıklarının bulunduğu kumbaralarını Filistinli çocuklara ulaştırılmak üzere İlçe Müftüsü Selim Şahin'e teslim etti. Şahin de çocuklara, çerçeveletilen "Filistin'e umut ol" yazılı fotoğraflar hediye etti.

Selim, AA muhabirine, çocuklara bu hassasiyetinde dolayı teşekkür ettiğini belirterek, "Çocuklarımızın, yavrularımızın Filistin'deki akan kana, zulme sessiz kalmayışı ve kumbaralarındaki kıymetli biriktirdiklerini, varlıklarını sevgiyle ve gönülden getirmeleri bizi derinden mutlu etti. " ifadesini kullandı.

Merhametin ve duanın çocuklarda bulunmasının daha güzel olduğunu vurgulayan Selim, çocukların biriktirdiği harçlıkları Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e göndereceklerini aktardı.

Selim, çocukların yardım girişiminin önemli olduğunu anlatarak, "Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa bizim. Yavrularımız ve çocuklarımızda bu duygu ve muhabbet oldukça inşallah oralara düşman eli değemeyecek. Biz de onların hayrı ve güzellikleri kalıcı olsun diye kendilerini 'Filistin'e umut ol' yazılı fotoğraf takdim ettik. Evlerindeki bir köşeye bu fotoğrafları asarak Filistin'i hatırlasınlar. Maksat yüreklerde merhamet eksik olmasın, çocuklar ağlamasın, mazlum kalmasın, dünya sevgiyle kalsın. Bunun adı da İslam olsun." dedi.

Müftü Selim, projeye destek veren Erzurum İmam Hatipler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet İkbal Çiçek ile Kur'an kursu hocaları Melek Çintaş ve Kadriye Bilici'yi tebrik etti.

Kur'an kursu öğrencilerinden Zehranur Altınok da bayram harçlığının da içinde bulunduğu kumbarasındaki paraları Filistin'deki kardeşlerine gönderdikleri için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç