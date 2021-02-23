Minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor

23.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:14

Erzurum'da, kar nedeniyle zor durumdaki yabani hayvanlar için atık ekmek toplayan iki kardeş çevrelerinin takdirini kazandı.

Erzurum'da, kar nedeniyle zor durumdaki yabani hayvanlar için atık ekmek toplayan iki kardeş çevrelerinin takdirini kazandı.

Palandöken ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eyup ve 8 yaşındaki kardeşi Hamit Erdem, ailelerinin de desteğiyle derslerinden boş kalan zamanlarında topladıkları atık ekmekleri, doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yabani hayvanlar için Palandöken Dağı eteklerine bırakıyor.

Kardeşlerden Eyup Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, televizyondaki haberlerden etkilenerek yaklaşık 2 ay önce topladıkları atık ekmekleri doğaya bırakmak için kardeşiyle karar aldıklarını söyledi.

Ailelerinin kendileriyle yeterince ilgilendiğini ancak doğadaki hayvanların kendileri kadar şanslı olmadığını ifade eden Erdem, her fırsatta topladıkları ekmekleri karlı dağlara bırakmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Hamit Erdem ise ağabeyinin fikriyle doğadaki hayvanların aç kalmaması için çalışma yapmanın kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor
Minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor
Minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor
Minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kadir Topbaş Özlem Zengin Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Umut Bulut Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Hüseyin Göçek
Tüm Haberler İzmir Terör Göztepe Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minik kardeşler, zorlu kış şartlarında yabani hayvanlar için atık ekmek topluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 16:14:34. #1.14#
title