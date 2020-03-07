Erzurumlu minik hafızlardan Mehmetçiğe manevi destek

07.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:26

Erzurum'da Yakutiye Müftülüğü kurslarında hafızlık eğitimi alan 600 öğrenci, Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan askerler için 38 hatim okuyarak manevi destek verdi.

Yakutiye Müftülüğü ile Erzurum Din Görevlileri Derneğinin düzenlediği programda, kız ve erkeklerden oluşan minik hafızlar, ellerine aldıkları Kur'an'larla Lalapaşa Camisi'nde bir araya geldi. Öğrenciler, şehitleri anmak ve İdlib'deki askerlere manevi katkı sunmak için 38 hatim indirdi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda, Yakutiye Müftüsü Osman Yazıcı, okunan hatimlerin duasını yaptı.

Erzurum Din Görevlileri Derneği Başkanı ve Lalapaşa Camisi İmam Hatibi Emrullah Kaçar da her zaman devlete, millete ve orduya duacı olduklarını belirterek, "Ülkemiz için canını feda eden başta İdlib şehitlerimiz ve tüm şüheda için hafızlarımız 38 hatim okudu, gazilerimiz ve tüm Mehmetçiğe duacıyız." dedi.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de katıldı.

Kaynak: AA