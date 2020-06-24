ERZURUM YARALI KEKLİĞİ KURTARMAK İÇİN 5 KİLOMETRE YÜRÜDÜ ERZURUM'un İspir İlçesinin Yedigöl köyünde çobanlık yapan Bülent Erkan (40), yaylada otlattığı büyükbaş hayvanların ağır yaraladığı çil kekliği kurtarmak için büyük bir mücedele verdi.

ERZURUM'un İspir İlçesinin Yedigöl köyünde çobanlık yapan Bülent Erkan (40), yaylada otlattığı büyükbaş hayvanların ağır yaraladığı çil kekliği kurtarmak için büyük bir mücedele verdi. Hayvanları sahipsiz bırakan Erkan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yayla evine götürdüğü kekliğe ilk müdaleyi yaptı. Cep telefonu ile yaban hayatı arayıp bilgi veren Erkan, ekipler gelene kadar ölen kekliği toprağa gömerek son görevini yaptı.

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgesi arasında bulunan Yedigöl köyünün Dikenli yaylasında hayvanları otlatan Bülent Erkan, yaralı bir keklik buldu. Kanadından ve ayağından yaralandığı için uçmayan kekliği bulunduğu yerden alarak hiç vakit kaybetmeden 5 kilometre uzaklıktaki yayla evine götürdü. Burada hayvana ilk müdahaleyi yapan Erkan, Erzurum'daki yaban hayatı cep telefonu ile arayarak durumu bildirdi. Kekliğe karton kutudan yuva yapan ve ona su ile yiyecek veren Erkan'ın bir süre sonra kekliğin öldüğünü gördü. Görevlileri arayıp, gelmelelirini isteyen erkan kekliği yaya evinin yanında eştiği toprağa gömdü. Çil kekliklerin yaban hayat için çok önemli olduğunu söyleyen Bülen Erkan, "Köyümüzde hayanları otlatmak için sırayla çoanlık yapıyoruz. Yaylada hayvanları otlatırken yaralı bir çil keklik buldum. Baktığımda kanadı ve sağ ayağı kırıktı. Muhtemelen yuvasındaki yavru ya da yumurtalarını korumak için ineklere karşı gelirken yaralandı. Etrafa baktığımda yumurta ve yavru göremedim. Hayvanları yaylada sahipsiz bırakıp yayla evine gittim. Sağlık çantasındaki malzemelerle ilkmüdalayi yaptım ama yetersizdi. Hemen yaban hayatı koruma müdürlüğünü aradım. Onlar gelene kadar kekliğin başında bekledim. Yiyecek ve su verdim. Ama yaşamını yitirdi. Onu doğaya atmak yerine toprağa gömdüm. Keşke kurtarabilseydim" diye konuştu.

Kaynak: DHA