ERZURUM Yakutiye Belediyesi, 96 kişilik dezenfektan ekibi kurdu Yakutiye Belediyesi, 96 kişilik dezenfektan ekibi kurduERZURUM'un merkez Yakutiye İlçe Belediyesi'nin kurduğu 96 kişilik ekip, koronavirüs salgınına karşı kırsal yerleşim yerlerinde ilaçlama yapıyor.

Yakutiye Belediyesi, 96 kişilik dezenfektan ekibi kurdu

ERZURUM'un merkez Yakutiye İlçe Belediyesi'nin kurduğu 96 kişilik ekip, koronavirüs salgınına karşı kırsal yerleşim yerlerinde ilaçlama yapıyor. Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "Ayrım yapmaksızın bizler tüm evlerin, apartmanların, dükkanların, iş merkezlerinin, kamu binalarının ve ortak kullanım alanlarının tamamını dezenfekte edeceğiz" dedi.

Yakutiye Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 96 kişiden oluşan bir dezenfektan ekibi kurdu. İlçe merkezinde 7 bin 500'e yakın işletme, dükkan, market, apartmanda ilaçlama yapan ekip, çalışmalarına belediye sınırları içinde kalan kırsaldaki 36 mahallede yoğunlaştırdı. Ekipler, köylerde evleri ilaçlayarak, vatandaşları da virüsle mücadele konusunda bilgilendiriyor. Kırsal mahallelerde de anonslar yaparak halkı sosyal mesafe konusunda uyaran ekipler, mecbur olmadıkça dışarı çıkılmamalarını istiyor.

'YAKUTİYE'NİN HER KÖŞESİ DEZENFEKTE EDİLECEK'

Yakutiye'nin tüm mahallerinde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştireceklerini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "Hemşehrilerimiz konut veya iş yerlerinin dezenfeksiyon işlemi için belediyemizi arıyorlar, tabii ki hassasiyetlerini anlıyorum, ancak hiç endişe etmesinler bizler gerekli planlamalarımızı yaptık. Bizden talep etmiş olsunlar veya olmasınlar, köy ve şehir merkezi ayırımı yapmaksızın bizler tüm evlerin, apartmanların, dükkanların, iş merkezlerinin, kamu binalarının ve ortak kullanım alanlarının tamamını dezenfekte edeceğiz. Zaten şu an birçok yeri de bitirmiş durumdayız, çalışmamız son sürat devam edecektir. Ayrıca bu işlemi ihtiyaç süresince de tekrarlayacağız" dedi.

İlaçlamada kullanılan dezenfektan madde seçimi ve uygulama yönteminin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Covid-19 rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun yapıldığına dikkat çeken Başkan Uçar, belediye bünyesinde görev yapan üç çevre mühendisinin denetim ve kontrolünde dezenfektasyon malzemesinin etken maddeler ve seyreltme oranlarının sürekli kontrol edildiğini belirtti.

Kaynak: DHA