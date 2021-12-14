Erzurum ve Artvin'i karşı karşıya getiren mesele! Cağ kebabının asıl sahibi kim?

Türkiye, coğrafi güzelliğiyle olduğu kadar birbirinden leziz ve sayısız yemeğiyle de dünyanın gözbebeği konumunda yer almaya devam ediyor. Türkiye'de başta pide, köfte veya kebap gibi yemeklerin en iyi yapıldığı şehirler hemen hemen herkes tarafından bilinirken, cağ kebabıyla ilgili tartışma ise yıllardan bu yana bitmek bilmiyor.

ERZURUM VE ARTVİN KARŞI KARŞIYA

Cağ kebabının kendilerine ait olduğunu iddia eden iki ilimiz var. Bu illerimizden biri Artvin. Artvinli vatandaşlarımızın iddiasına göre, zamanında Artvinli bir çoban dağda aç kalması nedeniyle son çare olarak bir kuzusunu kesti vedemirin etrafına bağlayarak pişirdi. Artvinlilere göre cağ kebabı bu günden sonra ortaya çıktı.

SOHBETLERDE HAZIRLANMAYA BAŞLANDI

Erzurumluların iddiasına göre ise cağ kebabı, kentte yaygın olarak bilinen dost sohbetlerinde hazırlanmaya başladı. Cağ (veya bico) adı verilen şişlere geçirilip pişirilmesi nedeniyle "Cağ kebabı" adını alan yemeğin, bu nedenle Erzurum Tortum kökenli olduğu belirtiliyor.

TARTIŞMALAR BİTMEK BİLMİYOR

Erzurum ve Artvin arasındaki cağ kebabı tartışmaları ise bir türlü bitmek bilmiyor. Şu anda coğrafi işareti Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan cağ kebabı için geçtiğimiz yıllarda Artvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından patent başvurusu yapılmıştı. Bu konu iki ilimizde yaşayan vatandaşlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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