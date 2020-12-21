Erzurum Valisi Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen Oltu OSB'yi ziyaret etti
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Erzurum Valisi Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen Oltu OSB'yi ziyaret etti

21.12.2020 19:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:48
Erzurum Valisi Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen Oltu OSB'yi ziyaret etti

Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen beraberindeki heyetle Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen beraberindeki heyetle Oltu Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

İlçede yapımı süren Oltu OSB'deki inşaatları gezen heyet daha sonra Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve Oltu OSB Müdürü Salih Hocaoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Memiş ve Sekmen, restorasyon çalışmalarının sürdüğü Oltu Rus Kilisesi'ni gezdi.

Memiş ve Sekmen gezinin ardından Oltu Belediyesi Meclis Salonu'nda OSB'nin sorunlarını tartışmak için düzenlenen toplantıya katıldı.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, Oltu'yu önemsediklerini ve yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini aktardı.

Yapılan çalışmalarda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in de desteklerinin olduğunu anımsatan Memiş, şöyle konuştu:

"Erzurum'da Türkiye çapında ünlü firmalar var. Oltu içinse Necmettin Taşçı'nın girişimcileri oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Oltulu iş adamı kardeşlerimiz geldi ve 'bize imkan sağlarsanız biz hemen fabrikaya başlıyoruz' dediler. Bizler kışın da durmayacağız. Kış mevsimi bazıları için oturma mevsimi olabilir ama bizim için tam tersine proje üretme mevsimi. Oltu OSB'de yapılacak yerleri girişimcilere tahsis edeceğiz. TKDK'ya da müracaat etsinler. Bu bölgenin alt yapısını Allah nasip ederse nisan ayına kadar Büyükşehir Belediyemiz halledecek. İnşaatlarımızı nisan ayında başlatacağız."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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