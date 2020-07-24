Erzurum Valisi Memiş, Covid-19 vaka sayısındaki artışı değerlendirdi Erzurum Valisi Memiş, Covid-19 vaka sayısındaki artışı değerlendirdi Vali Okay Memiş: "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle beraber vatandaşların bu durumu sokaklarda kutlamasıyla karşı karşıya kaldık" "Bundan sonra yapacağımız maske takmayı ve sosyal mesafe...

Erzurum Valisi Memiş, Covid-19 vaka sayısındaki artışı değerlendirdi

Vali Okay Memiş:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle beraber vatandaşların bu durumu sokaklarda kutlamasıyla karşı karşıya kaldık"

"Bundan sonra yapacağımız maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını çok iyi sağlamamızdır"

"Pozitif vakalar genelde evlerinde karantina altındalar. Hastanede yatan hasta sayısı çok az, virüs 65 yaş üstünü çok etkiliyor"

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum'da toplam 160 kişinin korona virüs tedavisi gördüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyileşen sayımız vaka sayısından 238 fazla. 1 Haziran'dan bugüne Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136. Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller; Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" açıklamasının ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, vaka artışının nedenlerini değerlendirdi. Cuma namazını Yüksek İrtifa Kamp merkezinde kılan Vali Memiş, namaz çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Eskiye oranla vaka sayılarında daha çok artış gözlemlendiğini belirten Vali Memiş, "Son zamanlarda açıkçası Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Süper Lig'e yükselmesiyle beraber vatandaşların bu durumu sokaklarda kutlamasıyla karşı karşıya kaldık. Biz bu durum öncesinde bir takım tedbirler almıştık. Bununla beraber sosyal mesafeye uyulması, maske takılması konuları çok önemli ama kontrolümüzün dışına çıkan durumlarla karşılaştık" dedi.

Kontrol altında tutamayacakları kadar çok artış olmadığını da kaydeden Vali Memiş, "Şu anda toplam 160 pozitif vakamız var. Bu bizim kontrol edemeyeceğimiz bir vaka sayısı değil. Eskiye göre daha çok artış olduğunu gözlemliyoruz. Erzurum olarak pandemiyi en iyi yöneten illerin başında geliyoruz ve bu durum şu anda da öyle" açıklamasında bulundu.

İlerleyen günlerde vaka sayısını 100'ün altına indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Memiş, "Biraz anlayışla karşılamamız lazım. Bundan sonra yapacağımız maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasını çok iyi sağlamamızdır. Vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar ne dediysek vatandaşlarımız hepsine dikkat etti. Bu sayede zaten hep kontrol altında tuttuk. Önümüzdeki günlerde vaka sayısında hedefimiz 100'ün altına inmek. Kabul etmemiz gerekiyor ki risk hala var virüsün yayılma hızı da devam ediyor. Kış aylarının ilk başlangıcında virüsün etkisi daha hafif oluyor. Pozitif vakalar genelde evlerinde karantina altındalar. Hastanede yatan hasta sayısı çok az, virüs 65 yaş üstünü çok etkiliyor. Genç ve çocukları çok etkilemediği bilimsel bir durum ama onlarda taşıyıcı oluyor. Bu durumda hep beraber çok dikkatli olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA