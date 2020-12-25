Erzurum'un neyi meşhur? Erzurum'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Erzurum'un nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Erzurum'un nesi meşhur, neyi meşhur? Erzurum'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Erzurum'un en meşhur içecekleri nelerdir? Erzurum'un en meşhur yemekleri, Erzurum'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Erzurum'un neyi meşhurdur, Erzurum'un nesi meşhur? Erzurum'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ERZURUM'UN NEYİ MEŞHUR?

Erzurum ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aşotu Çorbası

Erzurum Ketesi

Lor Dolması

Kadayıf Dolması

Ciriş Yemeği

Cağ Kebabı

Dut Çullaması

Çaşır

Hasuta

Çiriş Yemeği

Hasuta

Şalgam Dolması

Lalanga

Erzurum'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.