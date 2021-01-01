Erzurum'un ilk bebeği 'Elisa'

ERZURUM'da yeni yılın ilk bebeği 00.01'de dünyaya gelen 'Elisa' oldu.

Erzurum'da yeni yılın ilk bebeği Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'nde saat 00.01'de dünyaya gelen Elisa oldu. Erzurum'da 2021 yılının ilk bebeğine sahip olan Özdemir çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çifti ilk tebrik edenler hastane çalışanları ve yakınları oldu. Elisa bebek 3 kilogram ağırlığında ve 47 santim boyunda dünyaya gelirken, iki erkekten sonra kız çocuğu dünyaya getiren Habibe Özdemir, "Çok mutluyum. Allah herkese mutluluk huzurlu gün göstersin. Bu yıl inşallah korona geçer ve normal hayatımıza devam ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turgay İPEK