Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi
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Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi

Erzurum Valisi Okay Memiş, kent merkezinin ardından tüm ilçelerde de maskesiz dışarı çıkılamayacağını açıklamasının ardından maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi.

23.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:55

Koronavirüs tepbirleri kapsamında Türkiye'nin 35 ilinde maskesiz dışarı çıkılamayacak. Bu illere son olarak Erzurum eklendi.

Memiş, valiliğin sosyal medya hesabından yayımlanan videoda Erzurumlulara seslenerek bazı uyarılarda bulundu.
Koronavirüsle mücadele çerçevesinde son derece yoğun tedbirlerle ramazan ayını geçirdiklerini belirten Memiş, Ramazan Bayramı'nda ise 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiğini anımsattı.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINA UYULMALI"

Tüm vatandaşlardan sokağa çıkma yasağına uymasını isteyen Memiş, "Kovid-19 ülkemizde çıktığında başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin bütün paydaşları tedbirleri aldı ve çok erken davrandık. Bu sayede tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzurum'da da bu mücadelede başarılı olduğumuzu değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

OTOMOBİLDE TEK KİŞİ OLSA BİLE MASKE TAKILACAK

Erzurum'da vaka sayılarında azalma olduğunu vurgulayan Memiş, şunları kaydetti: "Erzurum'da maskesiz sokağa çıkmayı yasakladık. Otomobilde tek kişi bile olsanız mutlaka maskeyle seyahat etmek zorundasınız. Bu saatten sonra Erzurum'un bütün ilçeleri ve merkezde maskesiz sokağa çıkmak yasak. Bu kurala uymanızı rica ediyoruz. Salgının çaresi belli, maskesiz sokağa çıkmamak ve sosyal mesafeye uymak. Sizlerden ricam bu kurallara uyalım. Bundan sonra polisimiz, jandarmamız, zabıta ekibimiz, maskesiz olan vatandaşlarımızı uyaracak, istemiyoruz ama cezai işlem de uygulamak zorunda kalacağız. Bütün vatandaşlarımın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."

HANGİ İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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