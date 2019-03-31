Erzurum'un Hınıs İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Erzurum'un Hınıs ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erdoğan Eren kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan Eren 6 bin 529 oy aldı.

-Eren'in öz geçmişi

Erdoğan Eren,1978 yılında Hınıs'ta doğdu. İlk orta ve lise öğrenimimi Hınıs'taki çeşitli okullarda tamamlayan, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü yüksek onur belgesiyle bitiren Eren, yüksek lisansını ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yaptı.

Kaynak: AA