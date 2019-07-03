Erzurum'un "Dadaş Necati"si kültür elçisi gibi

FIRAT ÖZDEMİR - Yöresel üslubu ile seslendirdiği ezgilerin sosyal medyada çokça izlenmesiyle ve günlük yaşantısındaki geleneksel giyimiyle dikkatleri çeken Erzurumlu 83 yaşındaki Necati Tutaş, adeta kentin kültür elçiliğini yapıyor.

Yakutiye ilçesindeki Çırçır Mahallesi'nde yaşayan ve halk arasında "Dadaş Necati" olarak tanınan Necati Tutaş, kentteki bir dükkanda seslendirdiği "Huma Kuşu" türküsünün videosunun sosyal medyada çok kez izlenmesiyle büyük beğeni topladı.

Kentin yöresel üslubu ile seslendirdiği uzun hava ve gazellerin yanı sıra günlük yaşamında kullandığı geleneksel kıyafetiyle de dikkatleri toplayan Tutaş, ilerleyen yaşına rağmen güçlü sesiyle okuduğu uzun hava, gazel, türkü ve mevlit ile sosyal medya başta olmak üzere 7'den 70'e her kesimin yoğun ilgisini çekiyor.

"Dadaşlar diyarı" Erzurum'un adeta kültür elçiliğini yapan Tutaş, gençlik yıllarında sesinin daha gür olduğunu söyledi.

Gençken taş plaklardan dinlediği ezgilerle müzik alanında kendini yetiştirdiğini ifade eden Tutaş, "Diyakbakırlı Celal Güzelses, Hafız Burhan, Bigali Mehmet, Nadir Uğurluses, Malatyalı Fahri Kayahan'ın taş plaklarını alıp sanatçının usulünü öğrendim. Paramızı taş plaklara yatırdık, arşiv dolu. Plakların sahibi bile bizle okuyamazdı. Kimseden müzik dersi almadım. Kardeşimle evde otururken o defterini açardı ben tamburu alıp kardeşime yol gösterirdim. Bizi dinleyenler 'Bunlar ders alırdı' derdi." şeklinde konuştu.

Tutaş, askerlik yıllarında da sesini beğenen komutanlarına türkü söylediğini ifade ederek, askerden sonra uzun yıllar boyunca camilerde gönüllü olarak müezzinlik yaptığını anlattı.

"Amerika'dan bile arkadaşım aradı"

Müezzinliğin ardından para almadan Mevlid-i Şerif okuduğunu ve sonrasında halk türkülerini de seslendirmeye başladığını anlatan Tutaş, şunları aktardı:

"Tesadüfen bir dükkanda 'Huma Kuşu'nu söyledim. Türküyü söylediğim videoyu sosyal medyada herkes izlemiş, Amerika'dan bile arkadaşım aradı. Cumhuriyet Caddesi'nde gezdiğim zaman bir de bakıyorum ki 'Hacım fotoğraf çekilelim mi ?' diyorlar. Herkes beni tanır. Giyindiğim elbiseden farklı bir kıyafet giymem."

Tutaş, kültürün tanıtımı için 70 yıldır yöresel kıyafet giydiğini vurgulayarak, "Dadaş'a özgü bu elbisenin kuşağını bağlamak, bu elbiseyi giymek herif işidir. Bu elbiselerin temizliği önemlidir. Evde benim çamaşırım önde yıkanır sonra ev halkınınki yıkanır. Elbise düşkünlüğüm vardır. Elbiseyi çok severim, yemem elbiseye yatırırım. Giydiğim elbiseyi Dadaş giyer." diye konuştu.

"Dadaş Necati yaşayan tarihtir"

Esnaf Furkan Aydın ise Necati Tutaş'ın kentte popüler biri olduğunu ve son dönemde sosyal medyayla ününün kentin sınırlarını aştığını söyledi.

Dadaş Necati'nin sesiyle, duruşuyla, giyimiyle "yaşayan bir tarih" olduğunu aktaran Aydın,"Necati Tutaş'ın Dadaşlığı içinden dışına, yüzüne, giyimine her şeyine yansımış. Erzurum'daki Çifte Minareli Medrese nasıl kentin simgesi ise Necati Tutaş da yaşam tarzı ile kentin simgesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA