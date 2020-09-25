Erzurum su böreğini, Polonyalı Anna da yaptı

SÜRAT Pateni Milli Takımı'nın Polonyalı antrenörü Anna Lukanova, Erzurum'da severek yediği su böreği için eline merdane aldı, yufka açtı.

SÜRAT Pateni Milli Takımı'nın Polonyalı antrenörü Anna Lukanova, Erzurum'da severek yediği su böreği için eline merdane aldı, yufka açtı. Buz pistindeki maharetini kadınlarla birlikte su böreği yaparken de gösteren Lukkanova, hazırladığı böreği fırına verdi. Pişirdiği su böreğini yardımcılarıyla birlikte yiyen Lukavona, "Hayatımda yediğim en güzel su böreği" dedi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, 4 yaşında buzla tanışan ve sporculuk hayatında sayısız madalya kazandıktan sonra 4 yıl Polonya Milli Takımı'nı çalıştıran Anna Lukanova'yı (44) Sürat Pateni Milli Takımı antrenörlüğüne getirdi. 2018 yılında göreve başlayan ve buz salonları sebebiyle milli takımla günlerinin büyük bir bölümünü Erzurum'da geçiren Anna Lukanova, yöresel yemeklerle de tanıştı. Kısa sürede Türkiye ve Erzurum'a alışan Anna, yemeklerden en çok su böreğini sevdi. Fırsat buldukça su böreği yiyen, Polonya'daki ailesine de götüren Anna Lukanova mutfağa girdi; Erzurum adına coğrafi işaret belgesi alınan su böreğini pişirdi.

Erzurum'da toplanan Sürat Pateni Milli Takımı'nın çalışması sonrası bulduğu ilk fırsatta yardımcı antrenörleri ile birlikte su böreği üretimi yapan bir firmayı ziyaret etti. Başında bonesi ve eldiveniyle börek yapan kadınların yanına giden Lukanova, bir süre çalışmayı izledi. Lukanova daha sonra eline aldığı merdaneyle hamur açtı. Kısa sürede hamur açma işini öğrenen Lukanova, daha sonra yufkalarla su böreği yapımına katıldı. Yufkaları tepsiye yerleştirdikten sonra ortasına yine Erzurum adına coğrafi tescil belgesi alınan civil peynir ve maydanoz karışımını seren Lukanova, buz pistindeki ustalığını hamur işinde de gösterdi. ANNEMLE BİRLİKTE YAPARDIKBulgaristan doğumlu olduğunu belirten Anna Lukanova, küçükken annesi ve anneannesiyle su böreği yaptıklarını söyledi. Erzurum'daki böreğin çocukluğunu ve anılarını hatırlattığını belirten Lukanova, "Su böreğini çok seviyorum. Bulgaristan doğumluyum. Belli bir yaşa kadar orada yaşadım. Erzurum'daki su böreği bana oradaki eski anılarımı hatırlatıyor. Çocukluğumda annem ve anneannemle börek yapardık, ama buradaki gibi değil. Farklı bir yöntemle su böreği yapardık" diye konuştu. AB PATENTİ ÇOK İYİ BİR FİKİRSu böreğinin yapılmasının çok zor olduğunu gördüğünü anlatan Lukanova, Erzurum su böreğine Avrupa Birliği'nden tescil alacak çalışma başlatılmasına da sevindiğini ifade etti. Avrupa'da böreğin fazla tanınmadığını, ülkesi Polonya'da ise insanların Türkiye'ye geldiklerinde böreği tanıdığını kaydeden Lukanova, "Eğer AB'den patent alınır, oraya gönderilirse çok memnun olur ve daha çok severler. AB patenti çok iyi bir fikir" dedi. Bir süre kadınlarla birlikte su böreği yapan Lukanova, daha sonra fırınlarda pişirilmesine de yardım etti. Lukonava uzun uğraşlar sonunda hazırladığı su böreğini yerken büyük keyif aldığını söyledi. Lukanova, "Nasıl yapıldığını görmek, böreği yaptıktan sonra yemek çok güzeldi. Bugüne kadar yediğim en lezzetli börek olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN