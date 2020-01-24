: Erzurum soğuktan donan köpeği kalp masajı ile hayata döndürdüler

24.01.2020 13:46 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:50

Soğuktan donan köpeği kalp masajı ile hayata döndürdüler

ERZURUM'da 3 arkadaş sokakta donmak üzere buldukları yavru köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Olay dün gece merkez Yakutiye İlçesi Şükrüpaşa semtinde meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu saatlerde sokakta yürüyen Ayhan Kızıl, yerde yatan yavru bir köpek gördü. Köpeğin yanına yaklaşan minik yavrunun donmak üzere olduğunu belirledi. Köpeği alarak işyerine götüren Ayhan Kızıl, arkadaşları Göktuğ Ulusu ve Namık Kemal Kaplan ile birlikte hayata döndürmek izin kalp masajı yapmaya başladı. Telefonla ulaştıkları veteriner hekim, ılık su ile yıkamaları ve çocuklarda kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçların karıştırılarak köpeğe verilmesi tavsiyesinde bulundu. Gece geç saatte yola çıkan arkadaşlar, nöbetçi eczaneden aldıkları ilaçları kalp masajıyla hayata döndürdükleri köpeğe şırıngıyla içirdi. 3 arkadaş, ilaç ve ılık suyla yıkandıktan sonra kendine gelen yavru köpeğe kalorifer peteğinin altında yer hazırladı. Sabah saatlerine kadar işyerinde kalan köpek, Ayhan Kızıl tarafından köydeki çiftlikevine gönderildi.

Kar altında ıslanan yavru köpeğin hava soğuyunca donmak üzere olduğunu söyleyen Ayhan Kızıl, "Yerde donmuş haldeydi, kucakladım işyerine getirdim. Kalorifer altında kalp masajı yaparken veteriner hekimin tavsiyeleri üzerine ilaç verdik ve ılık suda yıkadık. Süt içirek karnı doyan köpek bir süre sonra kendine geldi. Sabaha kadar burada baktıktan sonra köye gönderdim" dedi.

Kızıl'a ait işyerinde misafir olduklarını söyleyen Göktuğ Ulusu, veteriner hekimin tavsiyelerine göre hareket ettiklerini söyledi. Ulusu, kalp masajı ve ılık suyla yıkanan köpeğin karnı doyduktan sonra kendine geldiğini anlattı. Namık Kemal Kaplan ise yavru köpeği hayata döndürmek için işyerindeki herkesin seferber olduğunu ifade etti. 2-3 saat uğraştıktan sonra köpeğin yaşama döndüğünü belirten Kaplan, "Nihayetinde o da bir can. Uğraştık ama sonunda hayata döndürdük" dedi.

Kaynak: DHA

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