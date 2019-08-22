ERZURUM Silahlı kavga anı cep telefonu kamerasında

22.08.2019 11:01

Silahlı kavga anı cep telefonu kamerasında

Erzurum'un Horasan ilçesinde laf atma nedeniyle polis karakolu önünde çıkan, 2 kişinin öldüğü, 1'i polis memuru 5 kişinin yaralandığı silahlı ve sopalı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki grubun sopalarla birbirlerine vurmaları ve tabanca ile vurulan kişilerin yerde yattığı görülüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Horasan ilçesine meydana geldi. Özdemir Kaya, Hasan Çayakar ve Baran Kan arasında iddiaya göre bir genç kıza laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için saat 22.10 sıralarında Horasan Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Taraflar Polis Merkezi'nde barışarak şikayetçi olmaktan vazgeçti. Polis merkezinden çıkarken, kapıda bekleyen yakınlarının karışmasıyla kavga yeniden başladı.

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA

Silahların çekilip ateşlendiği kavgada mermilerin isabet ettiği Yavuz Kaya ve Erol Kan hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan Mustafa Metin Üstünkardeşler Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Özdemir Kaya, Yalçın Kaya, Enes Kaya ve Yakup Ural ise Horasan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlçede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, kavganın yaşandığı polis merkezi önünde uzun süre delil aradı. Kurşun ve kan izlerini tek tek numaralandıran olay yeri inceleme ekipleri kamera kaydı da gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden Yavuz Kaya ve Erol Kan'ın Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri devam ederken, karın ve omzuna isabet eden kurşunlarla yaralanan polis memuru Üstünkardeşler'in ise tedavisinin sürdüğü öğrendildi. Kavganın yaşandığı an ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sopalarla polis merkezi önüne kavga eden iki grubun yerde yatan kişilere vurduğu görülüyor. Tabanca ile ateş açılması sonucu bir kişinin de vurularak yere düştüğü kameralara yansıdı. Önce sopa ile dövülen başka bir kişiye ise yere düştükten sonra tabanca ile ateş edildiği saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA