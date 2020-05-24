ERZURUM-Şehitlikler doldu taştı
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ERZURUM-Şehitlikler doldu taştı

Şehitlikler doldu taştıERZURUM'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlikler dolup taştı.

24.05.2020 13:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:28

Şehitlikler doldu taştı

ERZURUM'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitlikler dolup taştı. Şehit yeğeni Uzman Çavuş Rahmi Kara'nın mezarı başında gözyaşı döken amca Adem Kaya, Şehidimizin acısı çok taze. İlk bayramı, koştuk ona geldik. Vatan sağ olsun, bayrağımız sağ olsun dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı kentte, şehit aileleri ise özel izinle şehitliklere koştu. Karskapı ve Asri Mezarlık içerisindeki asker ve polis şehitliklerine giden aileleler, yakınlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü. Kur'an-ı Kerim okuyan aileler, bayramı buruk geçirdiklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye'nin Tel Abyad kentinde 31 Aralık 2019'da PKKYPG'li teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın amcası Adem Kaya, yeğeninin mezarı başında gözyaşı döktü. Amca Kaya, Şehidimizin acısı çok taze. İlk bayramı, koştuk ona geldik. Vatan sağ olsun, bayrağımız sağ olsun. Telefonla da Kuran dinletiyorum şehidimize. Buruk bir bayram. Şehitler ölmez vatan bölünmez diye konuştu.

Tunceli'nin Çemizgezek ilçesinde 7 Mayıs 1996 tarihinde PKK'lı grup ile girdiği silahlı çatışmada şehit düşen oğulları Jandarma Komando Onbaşı Erdal Pişken'in mezarına gelen Şengül-Ömer Pişken çifti de Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Baba Ömer Pişken, Bayramda yine oğlumuza koştuk. Dua edip gidiyoruz, elimizden başka birşey gelmiyor. Türkiye olmasa biz olmayız dedi.

Mardin'de 25 Nisan 2018'de güvenlik tedbiri için çıktığı müzenin çatısından düşerek şehit olan özel harekat polisi Kubilay Karaman'ın annesi Ayten Karaman ile babası Vedat Karaman da oğullarını ziyaret ederek dua etti. Acılı anne, oğlunun mezarına kapanarak gözyaşı döktü.

ERZURUM-Şehitlikler doldu taştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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