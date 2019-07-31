Erzurum Saltukulu eserleriyle tanıtılacak

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Saltuklular beyliğinin başkenti Erzurum'du. Bu beyliğin merkezi bugünkü Yakutiye sınırlarındadır ve bıraktıkları tarihi eserler halen ilçemizde yaşamaktadır. Bu nedenle Saltuklular'ı yad edecek ve genç nesle ecdadımızı tanıtacağız." dedi.

Binlerce yıllık geçmişiyle çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Erzurum'da, Yakutiye Belediyesi tarafından Saltuklu dönemine ait eserlerin yeniden canlandırılması için çalışma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan proje kapsamında Yakutiye ilçesindeki Üç Kümbetler ve bazı tarihi yapıların bulunduğu bölgeye Millet Bahçesi kurularak asırlık yapıların çevresinin güzel görünüme kavuşması sağlanacak.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, kentte görev yapan gazetecilerle Müceldili Konağı'nda düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, Yakutiye ilçesinin Saltuklular döneminde önemli yere sahip olduğunu söyledi.

"Saltuklular beyliğinin başkenti Erzurum'du"

Saltuklular'ın Anadolu'nun ilk Müslüman Türk beyliği olduğunu ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Saltuklular beyliğinin başkenti Erzurum'du. Bu beyliğin merkezi bugünkü Yakutiye sınırlarındadır ve bıraktıkları tarihi eserler halen ilçemizde yaşamaktadır. Bu nedenle Saltuklular'ı yad edecek ve genç nesle ecdadımızı tanıtacağız. Tarihi Üç Kümbetlerde önceki dönem projelendirilmiş içerisinde alış veriş merkezi ve otelin bulunduğu proje bakanlığımız tarafından uygun görülmeyerek bu alanın tamamında Millet Bahçesi kurulması kararlaştırılmıştır. Projesi tamamlanmış olan Millet Bahçesinin önümüzdeki günlerde ihalesi yapılarak inşa çalışmalarına başlanacak."

Uçar, ilçede isimleri kaldırılmış eski mahalle adlarını yeniden yaşatacaklarını belirterek, sportif etkinlikler, hareketli ve sağlıklı yaşamı destekleyici projeler gerçekleştirerek el işi kurslarında özellikle ev hanımlarına yönelik programlar yapacaklarını dile getirdi.

Parkların, yeşil alanların ve mesire alanlarının daha fazla olacağı bir ilçe için çalışacaklarını aktaran Uçar, Gençler için gençlik merkezleri ve spor kompleksleri için de gerekeni yapacaklarını anlattı.

Uçar, bölgenin dokusuna uygun, sanatsal ve kültürel etkinliklerin ağırlıkta olduğu bir dönem geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıda, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz'de hazır bulundu.

Kaynak: AA