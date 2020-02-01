Erzurum önemli bir manevi değerini daha kaybetti
Erzurum önemli bir manevi değerini daha kaybetti.
01.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:10
Erzurum önemli bir manevi değerini daha kaybetti.
Lalapaşa Cami Emekli İmam Hatibi ve Caferiye Kuran kursunda yüzlerce hafız yetiştiren Erzurum'un manevi değerlerinden Mehmet Gürgür hoca vefat etti.
Mehmet Gürgür hocanın cenazesi yarın (2 Şubat) Pazar günü Lalapaşa Cami'inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ERZURUM
Kaynak: İHA