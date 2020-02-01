Erzurum önemli bir manevi değerini daha kaybetti
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Erzurum önemli bir manevi değerini daha kaybetti

Erzurum önemli bir manevi değerini daha kaybetti.

01.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:10
Erzurum önemli bir manevi değerini daha kaybetti

önemli bir manevi değerini daha kaybetti.


Lalapaşa Cami Emekli İmam Hatibi ve Caferiye Kuran kursunda yüzlerce hafız yetiştiren Erzurum'un manevi değerlerinden hoca vefat etti.


Mehmet Gürgür hocanın cenazesi yarın (2 Şubat) Pazar günü Lalapaşa Cami'inde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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