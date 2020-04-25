ERZURUM Olur'da belediyeden esnafa kira desteği Olur'da belediyeden esnafa kira desteğiERZURUM'un Olur İlçe Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle iş yeri kapalı olan 21 esnafa kira yardımı yaptı.

Olur'da belediyeden esnafa kira desteği

ERZURUM'un Olur İlçe Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle iş yeri kapalı olan 21 esnafa kira yardımı yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Olur ilçesinde kahvehane, çay ocağı, internet kafe, kuaför, cağ kebabı işletmeciliği yapan iş yerleri kapandı. Bir süredir iş yapamadıkları için para kazanamayan ve sıkıntıya giren ilçedeki 21 esnafa Olur Belediyesi yardım etti. Belediye, esnafın Nisan ayı kiralarını ödedi.

Olur İlçe Belediye Başkanı Sıddık Demircan, "Koronavirüs sebebiyle Türkiye genelinde küçük işletmeler kahvehaneler, internet kafeler, çay ocakları, kuaförler ve berberler kapatıldı. Olur ilçemizde de bu şekilde kapatılan iş yerlerimize kira yardımında bulunduk. Buraların Nisan ayı kira ödemelerini yaptık. Mayıs ayında da esnafımıza kira desteği vererek, küçük esnafımızın yanında olacağız. Virüs sebebiyle esnaflarımızın mağduriyetlerini en asgariye indireceğiz" dedi.

Olur'da esnaflık yapan İsa Haktan, "Virüs nedeniyle iş yerlerimiz kapalı. Başkanımız sağ olsun kira desteğinde bulundu. Kendisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

İlçede cağ kebabı işletmesi bulunan Hüseyin Dinç ise bir aydan beri iş yerinin kapalı olduğunu belirterek, kira desteği veren Başkan Demircan'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA