Erzurum mevlüt dedeyi skorsky helikopterle kurtardılar
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Erzurum mevlüt dedeyi skorsky helikopterle kurtardılar

Mevlüt dedeyi Skorsky helikopterle kurtardılarERZURUM'un Çat İlçesi Çimenözü Mahallesi Deliktaş Mezrası'nda kalp hastası Mevlüt Karataş (60) Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait Skorsky helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

11.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:16
Erzurum mevlüt dedeyi skorsky helikopterle kurtardılar

Mevlüt dedeyi Skorsky helikopterle kurtardılar

'un Çat İlçesi Çimenözü Mahallesi Deliktaş Mezrası'nda kalp hastası (60) Bölge Komutanlığı'na ait Skorsky helikopter ile hastaneye ulaştırıldı.

Kar ve tipi sebebiyle yolu kapanan Çimenözü Mahallesi Deliktaş Mezrası'nda yaşayan Mevlüt Karataş rahatsızlandı. Sağlık ekipleri, kalp hastası Karataş'a kar yağışı ve tipi sebebiyle yolun kapalı olması sebebiyle ulaşamayınca Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan yardım istendi. Jandarma Bölge Komutanlığı'na ait Skorsky helikopter bugün saat 10.15 sıralarında Deliktaş Mezrası'na havalandı. Sağlık ekiplerininde mezrada bekleyen Mevlüt Karataş'a evinde ilk müdahaleyi yaptı. Karataş, vatandaşlar tarafından kızakla helikopterin bulunduğu alana getirildi. Görevliler tarafından ambulansa konulan Mevlüt Karataş, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Karataş, burada tedavi altına alındı.

Kaynak: DHA

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: Erzurum mevlüt dedeyi skorsky helikopterle kurtardılar
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