Erzurum - Macaristan ticaret hattı kuruluyor

07.10.2019 11:27

Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Türkiye-Macaristan Ekonomik İlişkileri ve İkili İşbirliği İmkanları" toplantısına katılmak üzere Erzurum'a geliyor.



Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya), Erzurum Ticaret Borsası (ETB) ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ve 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından ortaklaşa düzenlenen "Türkiye-Macaristan Ekonomik İlişkileri ve İkili İşbirliği İmkanları" toplantısı Erzurum'da gerçekleştirilecek.



Türkiye ile dostluğuna büyük önem veren, derin tarihi ve kültürel bağların bulunduğu Macaristan'ın jeopolitik konuma, istikrarlı ekonomik ve siyasi yapıya sahip olduğunu vurgulayan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i Erzurum'da konuk etmekten büyük onur duyacağız. Şehrimizde bir dizi temaslarda bulunacak olan Büyükelçi, aynı zamanda işadamlarımız ile bir araya gelecek ve Macaristan'daki mevcut yatırım imkanlarını bizlerle paylaşacaktır. Erzurum ile Macaristan arasında oluşturacağımız ilişkiler bölge ekonomisine de büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.



Türkiye ile Macaristan arasında asırları aşan kültürel, ticari ve siyasi geçmiş olduğunu belirten EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, "İki ülke arasındaki tarihi yakınlık ve son dönemde artan karşılıklı üst düzey ziyaretler bütün sahalarda ikili işbirliği imkanlarını daha da güçlü kılmıştır. Ekonomik odaklı bir dış politika takip eden Macar Hükümeti, Türkiye'yi "Doğu'ya Açılım" politikasının merkez ülkelerinden biri olarak görmektedir. Ekonomik ilişkilerimizin son derece istikrarlı ilerlediğini memnuniyetle ifade etmeliyim. Macaristan, ülkemiz için son derece önem arz eden stratejik bir ortaktır. Macaristan'ın Türk Konseyine gözlemci üye ülke olarak katılmış olması da tarih birlikteliğimizin günümüzdeki ispatıdır" diye konuştu.



Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Erzurum ziyareti kapsamında; Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver ve Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç ile de bir araya gelecek.



EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren'in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan "Türkiye-Macaristan Ekonomik İlişkileri ve İkili İşbirliği İmkanları" Toplantısı 8 Ekim tarihinde saat 15: 30'da Polat Resort Palandöken'de icra edilecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA