: Erzurum ilk ve ortaokul öğrencilerine zeka oyunları seti hediye ettiler

10.01.2020 08:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:47

İlk ve ortaokul öğrencilerine zeka oyunları seti hediye ettiler

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü öğrencileri, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine zeka oyunları seti hediye etti.

Oltu Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü öğretim görevlisi Ferdi Ayaz ve öğrencileri 'Köy Okullarında Zeka ve Akıl Yürütmeye Yönelik Zeka Oyunları Uygulama' projesi hazırladı. Kırsaldaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında öğretim görevlisi Ayaz ve öğrencilerince temin edilen zeka oyunları bulunan set, Orcuk Mahallesi'ndekt ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı.

Okullarda zeka sınıfları oluşturulacağını belirten proje sorumlusu Öğretim Görevlisi Ferdi Ayaz, çalışmalarının Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi tarafından desteklendiğini söyledi. Orcuk'taki ilk ve ortaokulda zeka oyunları sınıfı oluşturacaklarını vurgulayan Ayaz, "Projemizin ilk uygulamasını yaptık, çocuklarımıza 20'ye yakın oyun kazandırdık. Çocuklarımız burada sıkılmadan çeşitli oyunlar oynayacaklar" dedi.

Küçük Orcuk Köyü Ortaokulu Müdürü Ömer Sayan, "Çocuklarımızın zeka gelişimine katı sağlaması için zeka oyunları sınıfı oluşturduk. Üniversitedeki arkadaşlarımız böyle proje yapıyorlamış bizi buldular çok teşekkür ederim kendilerine böyle bir sınıf ortamıyla bu dersleri işleyelim dedik. Çeşit çeşit oyunları getirdiler. Çocuklarımızın zaten çok oyun imkanları yok. Bu sayede hem zekalarını geliştirecekler hemde iyi vakit geçirecekler" diye konuştu.

Küçük Orcuk Köyü Ortaokulu öğrencilerinden Esmanur Demir, üniversiteli ağabeyi ve ablalarına teşekkür ederek "Artık okulumuza geldiğimizde teneffüslerde canımız sıkılmayacak" derken, Edanaz Çevik, yeni oyun setleriyle bol bol oyun oynayacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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