Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Akar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Akar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Akar, AA'nın
AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Akar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareleri oyladı.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları", haber de Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" karesini tercih eden Akar, sporda yine Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Akar, AA'nın haberile görsellerini yakından takip ettiğini ve muhabirlerinin de önemli anları fotoğraflayıp adeta ölümsüzleştirdiğini söyledi.

AA'nın Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri sunduğu gibi ülkenin tanıtımına da büyük katkı sağladığını ifade eden Akar, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, seçim yaparken zorlandık. Dünyanın her yerinden yaşananları bize taşıyan bu kareler için emek veren arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Akar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Akar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title