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ERZURUM Her izninde şehit babasının kabrine gidiyor

Her izninde şehit babasının kabrine gidiyorDÜNYAYI kasıp, kavuran Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada iki gün dışarı çıkmalarına müsaade edilen çocuklardan Nazlıcan Yıldırım (16), her izninde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen babası Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın...

04.06.2020 08:34 | Son Güncelleme: 04.06.2020 08:40

Her izninde şehit babasının kabrine gidiyor

DÜNYAYI kasıp, kavuran Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada iki gün dışarı çıkmalarına müsaade edilen çocuklardan Nazlıcan Yıldırım (16), her izninde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen babası Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın Karskapı Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ediyor. Babası şehit düştüğünde henüz 4 yaşında olduğu için onu hatırlamadığını söyleyen Nazlıcan, "Babamızı çok özlüyoruz" dedi.

Evliliğinin 10'uncu yılını kutlamaya hazırlanırken, terör örgütü PKK tarafından 3 Ekim 2008 yılında Hakkari Aktütün Karakolu'na düzenlenen ve 17 askerin şehit olduğu hain saldırının üzerinden tam 12 yıl geçti. Yaklaşık 350 teröristin ağır silahlarla saldırdığı Bayraktepe'de 21 asker ise yaralanmıştı. O gece şehit düşenlerden biri ise Erzurumlu Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'dı. Yıldırım, şehit olduğunda ardında gencecik bir eş, oğlu Furkan (1) ve kızları Nazlıcan (4) ile Senasu'yu (7) gözü yaşlı bıraktı. 5 Ekim'de yaklaşık 20 bin kişinin katılımı ile Karskapı Şehitliği'ne defnedilen Yıldırım'ı sadece büyük kızı Senasu hatırlıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarına izin verilen çarşamba ve cuma günlerinde ilk olarak Kars Kapı Şehitliği'ne giden Nazlıcan Yıldırım babasının mezarını ziyaret ediyor. Mezardaki çiçeklere su verip, dua eden Özel Güneş Kız Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nazlıcan, "Babam 2008 yılında şehit oldu. Ben henüz 4 yaşına girmemiştim. Onun eksikliğini çok fazla hissediyoruz. Tabi ki çok fazla özlüyoruz. Böyle izin günlerimde onu ziyaret etmeye çalışıyorum. Babamı hatırlamıyorum sadece elimizde kalan fotoğrafları ile hatırlıyorum. Buraya geldiğinde dua okuyorum, su seviyorum çiçeklerin bakımını yapıyorum ve dertleşiyoruz" diye konuştu.

ERZURUM Her izninde şehit babasının kabrine gidiyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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