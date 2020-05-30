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ERZURUM HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı (4)Erzurum Valiliği, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

30.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:32

Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı (4)

Erzurum Valiliği, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için askeri operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

'Olay, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde Güneş ve Yıldız aileleri arasında meydana gelmiştir. Geçmiş yıllarda aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında 2 gün önce, 28 Mayıs günü hakaret olayı yaşanmış, taraflar herhangi bir olay meydana gelmeden dağılmışlardır. 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında ise Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş ile birlikte kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye giderken, 2 gün önce yaşanan tartışmadan dolayı Sıddık Yıldız ile çocukları Sedrettin Yıldız, Burhanettin Yıldız ve İrfan Yıldız tarafından yaya olarak takip edilmişlerdir. Yıldız ailesi, Köseler Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan Güneş ailesine ait tarlaya gelmiş, tarlada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda her iki taraf birbirine silah çekmiş ve çıkan çatışmada Sıddık Güneş, Sinan Güneş, Hasan Güneş ve Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmiştir. Araya giren Mehmet Etik isimli şahıs ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış ve Erzurum Atatürk Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen İrfan Yıldız ve Burhanettin Yıldız isimli şahısların yakalanması için askeri helikopter destekli operasyon başlatılmıştır. Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 3 adet tabanca bulunmuştur."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)

ERZURUM HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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